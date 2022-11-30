"Какой красавец!": хищная до мужчин Нетребко зажала между ног разгоряченного жеребца

Оперная певица Анна Нетребко много лет выступает на сцене и дает ежегодные длительные гастроли по всему миру. Правда за последний год из-за напряженной обстановки в мире она едва не лишилась работы, посе чего звезде пришлось выбирать меду родиной и Европой.
Сейчас Анна Нетребко отдыхает в Аргентине. Заодно она дает там концерты с мужем Юсифом Эйвазовым. В своем аккаунте она показала кадры конной прогулки, во время которой взгромоздилась на разгоряченного жеребца. Впереди верхом ехал экскурсовод, от которого хищная до мужчин 51-летняя Анна Нетребко оказалась без ума.
"Какой красавец!" – вздыхала она на камеру, чередуя испанский и русский.
Также в свободное время в Аргентине Нетребко ходит по кабаре, танцам и ресторанам, и в чем себе не отказывая. Ранее певица побывала в музее, где прошлась по картинной галерее, облачившись в блузку в горох и юбку макси зеленого оттенка.
Нетребко умело скрыла изъяны фигуры и подчеркнула талию. За счет вертикальных линий она выглядела гораздо стройнее. Шляпка завершила ее образ. Поклонники осыпали певицу комплиментами.