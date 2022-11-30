Другое лицо: кадры неузнаваемой Заворотнюк слили в Сеть

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк три года борется со смертельным диагнозом рак мозга. Когда информация о страшной болезни попала в Сеть, поклонники хватались за каждую соломинку, чтобы узнать об актрисе или увидеть ее хоть краем глаза. Однако семья выбрала тактику молчания и не давала фанатам ни капли информации об Анастасии Заворотнюк, что неизменно порождало массу слухов.
Анна Заворотнюк, блогер, модель и дочь актрисы лишь изредка отвечает на болезннные вопросы. Обнадеживает, мол, мать жива и продолжает бороться. Однако что там происходит на самом деле, одному богу известно. Россияне возмущаются, почему им не дают правды, ведь Анастасия Заворотнюк – всенародная любимица, и молчать о ней даже в какой-то степени эгоизм.
Дочь Заворотнюк признавалась, что первые два года борьбы с раком были самыми тяжелыми в ее жизни. Несмотря на это, она продолжает вести привычный образ жизни. На днях Заворотнюк предстала перед подписчиками с совершенно другим лицом. К ней домой приехал косметолог и провел урок макияжа.
"Приехала моя красотка, у нас сегодня второй урок макияжа. Сегодня прорабатываем вечерний макияж глаз и губ", – рассказала Анна Заворотнюк.
На снимке блогер выглядела совсем не так, как раньше. Макияж сильно изменил ее внешность.