"Человек уже ушел": появились новые детали ухода сгоревшего от рака Баскова

В семье Николая Баскова случилось страшное событие.

Веселый на публике Николай Басков на самом деле скрывает свои настоящие эмоции. Это стало очевидным после выхода на телеэкраны программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. Во время беседы с артистом, ведущий затронул болезненную тему — родителей артиста.

Три года назад не стала Виктора Владимировича Баскова, отца Николая. Сгоревшего от рака Баскова-старшего шоумену сильно не хватает. Во время эфира передачи появились новые детали ухода отца. Николай признался, что так и не сумел проститься с папой. На глазах у сильного мужчины даже появились слезы.

После ухода близкого родственника, Николай Басков стал по-другому относиться к похоронным традициям. "Раньше казалось, что человек уже ушел, и как-то мне было непонятно, что даже в последний путь надо людей провожать", — грустно заметил Басков.

Отец Николая Баскова был военным, который прошел путь от командира взвода до полковника. Из-за службы Виктора Владимировича, семья Басковых успела пожить пять лет в ГДР, а затем перебралась в Москву. В возрасте 68 лет отец Баскова ушел из жизни после продолжительного лечения рака мозга. К сожалению, никакие клиники и дорогостоящее лечение не помогло отцу Николая Баскова.