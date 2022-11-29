"Боль поражает клетки": неизлечимая Тодоренко отказалась слушать врачей

Регина Тодоренко вышла в народ с шокирующим признанием.

Телеведущая и певица Регина Тодоренко вышла к поклонникам с новыми откровениями. В этот раз девушка решила рассказать, какая проблема терзала ее долгие годы, и как ей удалось преодолеть ее. Рассказ Регины получится долгим, но со счастливым концом.

Когда-то Тодоренко рассказала поклонникам о своем неизлечимом заболевании — витилиго. При таком диагнозе кожа пациента покрывается депигментированными пятнами. Конечно, это несет определенные риски, но главная проблема — это внешний вид. Выяснилось, что Регина Тодоренко долгие годы стеснялась своей спины не только из-за витилиго, но и из-за сколиоза —искривленного позвоночника.

"Я много лет стеснялась своего тела из-за сколиоза, из-за витилиго! Никогда не позволяла себе надеть вещи с открытой спиной. И как же мне было некомфортно перед камерой в купальнике", — говорит ведущая.

Однако, после участия в "Ледниковом периоде" многие поклонники осыпали Регину комплиментами. Они посчитали, что у девушки красивая и подтянутая спина. Это в совокупности с личностным ростом помогло Тодоренко избавиться от комплексов. Регина призналась, что из-за сколиоза врачи уверяли ее в невозможности когда-либо родить. Однако, она отказалась слушать врачей и стала мамой дважды.

"Я не привыкла жаловаться, говорить о боли. Чем больше о ней говоришь, тем скорее она размножается и поражает наши клетки", — описывает свои чувства ведущая.