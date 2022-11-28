Одна на троих: как развратная Ковальчук обманывала наивного Чумакова все годы брака

Стали известны новые подробности личной жизни Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова.

Новый яркий заголовок разлетелся по СМИ — Юлия Ковальчук стала героиней популярного телешоу "Давай поженимся" будучи в отношениях с Алексеем Чумаковым. Поклонники в шоке — за все годы брака артистка получала клеймо "развратной" только за откровенные наряды.

Напомним, что шоу "Давай поженимся" строится следующим образом. В студию приглашается одна невеста на троих женихов. В ходе знакомства невеста должна выбрать наиболее понравившегося кандидата, прислушиваясь к мнению друзей, профессиональной свахи и астролога. Так и Юлия Ковальчук когда-то выбрала себе жениха. Вот только недавно стало известно, что на момент съемки шоу она уже встречалась с Чумаковым.

Теперь же, спустя долгие годы брака поклонники недоумевают, как Ковальчук обманывала наивного Чумакова? На самом деле, тот самый выпуск "Давай поженимся" был приурочен к Новому году. Вероятно, Юлию пригласили туда в качестве актрисы, чтобы разнообразить полюбившийся формат. Скорее всего, Алексей Чумаков знал о съемках, но не афишировал свои чувства.

В похожей ситуации оказался и певец Слава Марлоу. Будучи гостем "Давай поженимся" он выбрал девушку-героиню. Позже выяснилось, что это была всего лишь приглашенная актриса. Получается, что поклонникам Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова ну нужно зря переживать.