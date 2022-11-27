Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Без трусиков": Распахнувшая заросший вареник Волочкова ублажила мужика на камеру
Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли
Найденная в лесу порезанная Цымбалюк-Романовская тихо ушла в лучший мир: Навсегда в памяти
Растянувшая донельзя промежность стонущая Волочкова оседлала голого Джигурду: Ты вошел?
партнеры
Воскресенье
27 ноября
Лента новостей
12:08
"Пальцем деланная": выгибающегося в нечеловеческих воплях сына-фрика Яковлевой лишили глаза
11:53
Подробности страшной смерти: вдова Станислава Говорухина сгорела заживо в собственном доме
11:05
Сморщенная Пугачева сунула себе под юбку руки возбужденного юнца: Был последний
11:02
Выпятившая лобок Волочкова стиснула в рабочих руках посиневший агрегат: Сняли
08:06
"Ткемали": Флагманский проект сети открыли на месте легендарного ресторана
06:09
Отказ от семьи и работа библиотекарем: Несовершеннолетняя дочь Моники Белуччи наплевала на мать
04:37
Стадо овец две недели ходит по кругу: загадочное видео из Китая
02:16
Не делает уроки: оставшаяся у разбитого корыта разведенка из Comedy Woman пустила сына на самотек
00:14
Филипповка и Куделица: что нельзя делать в праздник 27 ноября
22:11
Опасное животное поселилось на территории завода в Перми
20:12
Тест: отгадай актера по детской фотографии
19:12
Вечерняя рутина: 7 способов справиться со стрессом после тяжелого дня
18:48
"Лошадь не добитая": разошедшаяся Волочкова вцепилась в глотку жалкой сопернице
18:22
"Кровь с пеной": осужденный актер Долинский вскрыл себе горло в тюремной камере
17:33
"Наставила рога": гундящего увальня Виторгана отхлестали по щекам из-за измены возлюбленной
16:34
"Этот день последний": перемотанная проводами Казарновская сообщила об уходе
15:54
Больше чем секс: разжиревшая пассия Петросяна взгромоздилась на старика в людном месте
14:58
"Максимально ужасно": посиневшую Кабаеву с обрезанными ногами оплакивают после больницы
14:43
"Тайком туда пробрались": Признанный мертвым внук Пугачевой найден в горах со связанными ногами
12:47
Модный совет Ким Кардашьян: зимний оверсайз с секретом
12:46
Помогите! Обезумевшая толпа разорвала Орбакайте со звериным визгом
11:46
Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
11:32
Индустрия 18+: мать Наташи Королевой задрала юбку и показала свою вялую складочку
11:12
До слез! Якубович врезал Гузеевой в эфире Первого канала
09:55
Хабенский, Шевчук, Орлова и другие звезды-супергерои
08:26
Чувства к Порошиной, связь с Тарасовой и отсутствие семьи: секреты личной жизни холостяка Аверина
06:43
"Теперь вдвоем": Не успевшая родить экс-"татушка" Катина притащила на съемки ребенка
04:27
Траурная одежда, морщины и депрессия: как выглядит главная жертва развода Джоли и Питта?
02:13
"Не хочу терять время": Внезапная беременность разрушила планы Ивлеевой
00:01
День Иоанна Златоуста: что нельзя делать 26 ноября
22:24
Заглянувшая в штаны к Виторгану любовница раскрыла интимные подробности бурной ночи: Он был крошечный совсем
21:44
После вскрытия на кровавом теле Шпицы обнаружили рваные порезы: Смотрите
21:29
Вся семья плачет: притащившуюся в ЗАГС певицу Славу бросили перед свадьбой
20:37
"Теперь мы знаем диагноз": изо рта перекошенной Булановой хлынула странная жижа
20:05
Второй паспорт: Скорчившая рожу Орбакайте помахала ручкой россиянам
19:46
"На глазу образуется ссадина": глупая ошибка Бузовой может привести к слепоте
19:02
"Исполняется 9 лет": скрывший внебрачное дитя Агутин выдал тайну отметкой в паспорте
18:35
"Кровь пошла из глаз": полностью перекроившая лицо Волочкова стала рекламой ритуальных услуг
18:14
"Не виноватая я!": Звезду сериала "Игра в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах
17:50
Россиянам сообщили об индексации пенсии с 1 января 2023 года
17:38
Вернулась из космоса с животом: сияющую Пересильд поздравляют с прибавлением
17:10
"Поздно": распоротого скальпелем Николаева приговорили к смерти
16:50
Как выбрать искусственную елку на Новый год 2023
16:30
"Девочки поймут": Шаловливая молодуха прилюдно оголила мужское достоинство Прилучного
16:10
Россияне предпочитают частный дом квартире: в полтора раза больше сданных объектов
15:50
В Перми инвалид погиб во время пожара
15:30
Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
15:10
"Равносильно нападению на ребенка": Никас Сафронов в шоке от безобразной выходки скотов
14:50
В Петербурге мужчина поджег гараж после скандала с арендодателем
14:30
Во Владивостоке произошло ДТП с участием грузовика
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

После вскрытия на кровавом теле Шпицы обнаружили рваные порезы: Смотрите
Вскрылась правда о циничном обмане Бузовой: Целуется с женатым
"Кровь с пеной": осужденный актер Долинский вскрыл себе горло в тюремной камере
До слез! Якубович врезал Гузеевой в эфире Первого канала
Сразу трое! Разродившаяся мамочка Орлова явила миру своих деток
"Лошадь не добитая": разошедшаяся Волочкова вцепилась в глотку жалкой сопернице
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Сморщенная Пугачева сунула себе под юбку руки возбужденного юнца: Был последний

Сморщенная Пугачева сунула себе под юбку руки возбужденного юнца: Был последний

Алла Пугачева, не привыкшая выбирать выражений в общении, растеряла весь свой ближний круг. Все из-за импульсивности слов и действий.
прочитано 479 раз

Алла Пугачева, сбежавшая в Израиль после того, как назвала всех россиян "холопами" и "рабами", никогда не отличалась выверенностью произносимых ею слов. Люди, близко общавшиеся с ней, неоднократно подмечали, что в выражениях она никогда не стесняется. Да что уж говорить: сама Примадонна признавалась, что далека как от сдержанности, так и от дипломатии.

ПО ТЕМЕ

Ставшая никем для народа Пугачева вызвала щемящую жалость: Думала, всегда будет героиней

Умирающая на чужбине жена иноагента Пугачева просит помощи: Деменция

Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Егор Владиславович Дружинин

Егор Владиславович Дружинин актер, кинорежиссер, хореограф

Сразу понятно, что такое поведение приносит свои плоды, чаще всего горькие. Жена звездного хореографа Егора Дружинина даже собиралась устроить темную Алле Пугачевой. У Вероники Ицкович руки чесались поговорить с певицей тет-а-тет о том, чтобы та была помягче с Дружининым. Мужчина утверждает, что буквально "удерживал ее за руки и за ноги", чтобы избежать конфликта.

К счастью для Вероники, такое сотрудничество больше не повторится. Егор Дружинин уверен, что свое творчество Алла Пугачева оставила позади, желая полностью посвятить себя воспитанию детей, а финансовые вопросы переложить на мужа.

"Возможно, он (концерт. – Прим. ред.) был последний у Примадонны", – поделился Дружинин, отметив, что с радостью бы пережил подобные чувства вновь.

Что же так заворожило хореографа? Как знать, может, дело было в масштабе концерта, а может, во время работы артистка позволяла ему трогать себя для того, чтобы Егор Дружинин мог лучше показать движения. В таком случае сморщенная от возраста Алла Пугачева, которая не привыкла ходить вокруг да около, могла сунуть себе под юбку руки возбужденного юнца, впавшего в негу восторга от близости с легендой сцены.


КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 ноября 2022, 11:05 Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Киркоров прислал букет на похороны: смерть разрушила грандиозные планы уехавшей за границу Пугачевой

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

До слез! Якубович врезал Гузеевой в эфире Первого канала

Дух захватывает
Шоу-бизнес

"Тайком туда пробрались": Признанный мертвым внук Пугачевой найден в горах со связанными ногами

Средь бела дня!
Шоу-бизнес

Отказ от семьи и работа библиотекарем: Несовершеннолетняя дочь Моники Белуччи наплевала на мать

Никто не ожидал
Шоу-бизнес

Больше чем секс: разжиревшая пассия Петросяна взгромоздилась на старика в людном месте

Никаких приличий

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

В Перми инвалид погиб во время пожара
В Петербурге мужчина поджег гараж после скандала с арендодателем
В Нижнем Тагиле мужчина убил жену в свой день рождения
Мужчина из Челябинска замерз насмерть в лесу
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+