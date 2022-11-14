"С приездом!": плюнувший на Варум Агутин попался с бабами в укромном месте

Ноябрь 2022 года для Леонида Агутина оказался плотно расписан — шесть концертов в четырех российских городах. Больше всего повезло поклонникам из Санкт-Петербурга: в ближайшие дни музыкант отыграет целых три выступления.
Злые языки говорят, будто бы плюнувший на супругу Анжелику Варум Леонид Ягутин просто сбегает из дома на гастроли. В СМИ давно мелькают громкие заголовки о разладе в семье, ведь после 20 лет совместной жизни у многих пар появляются трудности. Однако, никаких официальных подтверждений расставания ни у Леонида, ни у Анжелики пока не было.
Только вот на новых гастролях Агутин снова попался с бабами — поклонницы просто окружили его в укромном месте в социальных сетях. Комментарии к публикации из Петербурга от неравнодушных поклонниц появляются каждую минуту: наверняка телефон артиста просто разрывается от уведомлений.
"С приездом!", "Приветствуем", "С нетерпением жду концерта", — пишут восторженные женщины в социальных сетях Леонида Агутина.
Неудивительно, что многие считают будто бы окутанный вниманием Леонид Агутин не изменяет своей супруге. И тем не менее, пара продолжает жить вместе, иногда радуя поклонников совместными фотографиями.