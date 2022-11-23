"Как же жить?": что станет с распухшим до невозможности Басковым

Недавно "золотой голос России" шокировал россиян внешним видом. Он предстал в эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" на "России 1" опухшим до неузнаваемости. После этого поползли слухи о том, что у исполнителя хита "Шарманка" якобы серьезные проблемы. Сам Николай Басков пока не прокомментировал свое резкое преображение, впрочем он такой не первый. Всем известно, что не так давно Ольга Бузова и Андрей Малахов тоже вдруг неожиданно раздулись из-за лечения.
Врач-диетолог Марият Мухина не стала исключать у Николая Баскова какие-либо эндокринные заболевания, в том числе переизбыток женских половых гормонов.
Актер Станислав Садальский заявил, что прекрасно понимает проблемы Николая Баскова, ведь сам страдает излишним весом.
"Коля мучается, я тоже… Как нам похудеть посоветуйте? — у тебя есть мечта? — да, похудеть. — ну, а, что ты тогда не худеешь? — а как же жить без мечты?" – пошутил Садальский.
Впрочем, россияне в комментариях отметили, что лишний вес Николай Басков может быстро сбросить, используя самый простой способ – меньше есть. В комментариях к постам Баскова поклонники пишут ему рецепты похудения и поддержания стройности.