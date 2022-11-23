Любимая женщина Михалкова тихо ушла в мир иной: Теряем многое

Известный режиссер Никита Михалков прославился своими картинами "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино" и многими другими. Однако, успех этих картин мог бы и не состояться, если бы в них не снялась народная артистка РСФСР Елена Соловей.
Соловей называли музой Никиты Михалкова, любимой женщиной и даже приписывали ей и режиссеру роман. Однако, актриса была замужем за другим мужчиной — всю жизнь Елена Соловей прожила в браке с Юрием Пугачом, художником декоратором. Вместе с супругом актриса тихо ушла в мир иной в начале 90-х: тогда они эмигрировали в США, спасаясь от тяжелой обстановки.
"Все застопорилось. Хотя мы понимали, что уезжаем и теряем многое", — цитирует музу Михалкова Пятый канал. По словам актрисы, это было драматичное и трагичное время. Она постоянно ощущала неуверенность.
После переезда бывшая звезда фильмов Никиты Михалкова продолжила заниматься любимым делом. Она выступала на полупрофессиональной сцене Аллы Кигель и Александра Журбина, работала на русскоязычном радио. Через некоторое время Соловей открыла детскую творческую студию, чтобы обучать детей актерскому искусству. Спустя годы трудно поверить, что такие разные люди, как Никита Михалков и Елена Соловей были близки.