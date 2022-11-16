"Никчемная биомасса": Михалков содрал с Пугачевой маску бедной овечки

В новом выпуске авторской программы "Вой среди чужих" режиссер Никита Михалков в очередной раз затронул тему уехавших из России звезд эстрады. Напомним, что после февральских событий территорию страны спешно покинули многие артисты, музыканты, актеры и писатели. Многие оставшиеся яростно осуждают деятелей искусства за такой выбор.
Ранее, кинорежиссер и автор картин "Утомленные солнцем" и "Сибирский цирюльник" открыто вступал в перепалку с уехавшей в Израиль Аллой Пугачевой. По мнению Никиты Михалкова, Алла Борисовна вступила в ряды "самоизгнанных" и сравнение себя с изгнанной элитой в 20-х годах прошлого века — некорректно.
Как и в любом спросе есть и другая сторона — те, кто поддерживает покинувших родину артистов. Например, музыкант Андрей Макаревич*. Он заявил, что уехавшие артисты и есть Россия, а всех недовольных артист назвал "мудачьем". Никита Михалков не постеснялся отреагировать на такое высказывание. Режиссер считает, что музыкант оскорбил жителей России.
"Другими словами, после того как самоназванная "элита" уехала, осталась какая-то никчемная биомасса?" — цитирует Царьград риторический вопрос Никиты Сергеевича. Он считает, что уехавшие звезды перестали осознавать себя частью истории великой страны. Так, Михалков сорвал с Пугачевой маску бедной овечки, которую якобы вынудили покинуть Россию.
* Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022.