"Все": дочь поставила точку в жизни отощавшей до предела Алентовой

80-летняя Вера Алентова прославилась на весь СССР, когда в 1979 году на экраны вышел фильм "Москва слезам не верит". Автором стал супруг актрисы — режиссер Владимир Меньшов. В жизни Вера Валентиновна прожила совсем другую жизнь, нежели ее героиня Катерина. Счастливые супруги прожили вместе больше 60 лет, несмотря на все трудности и разногласия.
В 2021 году любимого мужа не стало, режиссер скончался от последствий коронавируса. С уходом Владимира Меньшова состояние здоровья пожилой актрисы стало хуже. Поклонники заметили, что отощавшей до предела Вере Алентовой уже тяжело посещать мероприятия. Скорее всего, ей уже и не очень хочется выходить из дома без веского повода. Недавно ее видели на вручении премии за спектакль "Мадам Рубинштейн". Интересно, что Вера Валентиновна не стала снимать обручальное кольцо.
Недавно, в СМИ появилась информация, что состояние здоровья актрисы ухудшается. Пятый канал связался с дочерью Веры Алентовой Юлией Меньшовой, чтобы узнать все детали.
"Все хорошо, спасибо, больше ничего комментировать не буду", — так Меньшова поставила точку в домыслах о жизни Веры Алентовой.