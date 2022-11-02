"Недодала": проблемы в постели тайно ласкающего девок Агутина и терпилы Варум всплыли наружу

Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе уже больше двадцати лет, и чего только не было в этих отношениях!

Звездную пару постоянно преследуют разговоры о разводе. Но о чем бы не шептались злые языки, супруги до сих пор вместе, а Леонид Агутин время от времени демонстрирует, что души не чает в своей благоверной.

На днях в его микроблоге появилось стихотворение, посвященное Анжелике Варум: признаний в любви в нем не было, но артист отметил, что у него очень умная жена. Произведение сладкоголосого музыканта привлекло внимание светской сплетницы Лены Миро, поэтому она посвятила звездному союзу пару строк в своем блоге.

Ее поразил тот факт, что вместо нежных слов Леонид Агутин восхитился умом жены – а этого, говорит писательница, для любви и брака мало. Солидарны с ней оказались и пользователи, которые в комментариях отметили, что говорить о таком высоком чувстве в этих отношениях вообще сложно, учитывая прошлое артиста, которого однажды поймали на измене. Да, и после этого инцидента ходило немало слухов о его тайных ласках с девушками.

"Ну, то, что Леонид за любым ответом ныряет к умной супруге, логически не мешало ему обжиматься, как школьнику, по гримеркам с молодыми девками", – отметил кто-то в комментариях.

Вместе с тем, народ обсудил и Анжелику Варум, которая, мол, в этих отношениях выступает этаким терпилой, закрывающим глаза на измены своего мужа. В комментариях пользователи нашли причину, почему артист пошел налево.

"И его можно понять в этом, видимо, недодала", – всплыли наружу возможные проблемы в постели Леонида Агутина и Анжелики Варум на просторах Интернета.

