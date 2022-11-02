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Шоу-бизнес
Крутила с молодым под носом у Петросяна: как похотливая Брухунова использовала старика

Крутила с молодым под носом у Петросяна: как похотливая Брухунова использовала старика

Пока Елена Степанко отсутствовала на съемках, Татьяна Брухунова не упускала возможности сблизиться с Евгением Петросяном.
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Народный артист РСФСР Евгений Петросян женился на своем концертном директоре Татьяне Брухуновой сразу после развода с Заслуженной артисткой России Еленой Степаненко. Злые языки поговаривают, что брак мастодонтов юмора распался не без помощи молодухи.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Многие коллеги и поклонники сатирика даже после нескольких лет его пятого брака уверены, что 33-летняя дама, которая больше годится в дочки или внучки артисту, абсолютно не искренна в своих чувствах. По слухам, она просто позарилась на приличное денежное состояние своего 77-летнего супруга, то есть использовала старика в корыстных целях.

Верить слухам или нет – дело ваше, мы утверждать не беремся. Однако есть мнение, что Татьяна Брухунова изначально заинтересовалась совсем другими вещами. О похотливости директора юмориста рассказала давняя поклонница театра "Кривое зеркало" Алла.

В интервью газете "Комсомольская правда" женщина подчеркнула, что жена Евгения Петросяна в свое время сходила с ума от другого артиста телепередачи – Евгения Христенко.

"Он помоложе будет Петросяна и очень сексуальный", – отметила Алла.

Более того, по рассказам поклонницы театра, подруга Татьяны Брухуновой занималась ведением сайта Игоря Христенко, поэтому они часто тусовались вместе, то есть директор проекта крутила с актером прямо под носом у художественного руководителя.

Евгений Петросян в итоге закрыл телешоу, возможно, именно из-за ревности. Кстати, даже Елена Степаненко обращала внимание на молодого артиста. Однако юморист все же соблюдал дистанцию с поклонницами.

По словам Аллы, по итогу Татьяна Брухунова решила проложить себе дорогу через более простой путь, то есть не исключено, что использовала Евгения Петросяна. Тем более, что Елена Степаненко постоянно на съемках не была и контролировать мужа не имела возможности, она приезжала лишь отыгрывать свои номера.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 ноября 2022, 12:02 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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