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Шоу-бизнес
Разбитый светильник и удар о батарею: что случилось с лицом изувеченной Боярской

Разбитый светильник и удар о батарею: что случилось с лицом изувеченной Боярской

Елизавету Боярскую считают одной из самых красивых актрис современной России.
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Артистка в последнее время очень редко появляется на публике и почти не ведет социальные сети. Лишь изредка она приходит на мероприятия друзей и играет в театре. Основной заработок сейчас лежит на ее супруге Максиме Матвееве, который блистает в сериалах и кино. Например, не так давно прогремел второй сезон "Триггера", в котором супруг Елизаветы Боярской снялся со своей бывшей женой.

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 Елизавета Михайловна Боярская

Елизавета Михайловна Боярская актриса

Впрочем, звезда "Адмирала" до сих пор считается одной из самых красивых актрис своего времени. При этом лицо артистки совершенно не идеально, оно изувечено двумя внушительными шрамами. Первый рассекает лоб от брови к линии волос, а второй – губу.

Когда Елизавете Боярской не было еще и года, она разбила светильник, осколки которого и повредили лицо. Во второй раз ей не повезло серьезней, и она ударилась о батарею, оставившую отметку уже на лбу.

Стоит отметить, что с возрастом шрамы стали не так заметны и разглядеть их можно, только приблизившись к актрисе вплотную или же увеличив фотографию. Сама Боярская спокойно относится к несовершенствам лица и не планирует избавляться от них.

Напомним, пара Максима Матвеева и Елизаветы Боярской одна из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Супруги вместе уже больше 12 лет и воспитывают двоих сыновей.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 ноября 2022, 12:45 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
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