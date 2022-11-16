"Пьяная что ли?": развратная пассия Николаева показала зад прямо на улице

Артисты отечественной эстрады Игорь Николаев и Наташа Королева прожили вместе девять лет. Даже спустя много лет после расставания слухи вокруг пары не прекращаются, развратная и открытая натура бывшей пассии — предмет ярких обсуждений. Но Игорь Николаев давно счастлив в новых отношениях и не дает повода усомниться в супружеской верности.
Да и сама Наташа Королева отлично проводит время в семейном кругу. На этот раз исполнительница хита "Маленькая страна" отправилась на прогулку с любимым питомцем — черненьким шпицом по кличке Арчи. Прямо на улице бывшая любовница Игоря Николаева показала зад пушистой собачки.
"Арчи, ты посмотри какой классный снег! Ты же ждал! Давай мохнатое чудовище, сигани!" — комментирует видео Наташа Королева. Правда, не все поклонники звезды разделили игривое настроение артистки. В комментариях под видео, как, впрочем, и под другими публикациями, появились хейтеры.
"Пьяная что ли?", "Нормальные люди собак из приютов берут", "Собачонка, а не собака", — написали недовольные зрители бывшей жены Игоря Николаева. По их мнению, в микроблоге артистки должны быть только фотографии с официальных мероприятий и видео, снятых на обычный телефон.