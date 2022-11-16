"Семья уродов": сношавшего кривозубую стриптизершу сына Королевой окрестили чучелом

Семья исполнительницы хита "Желтые тюльпаны" Наташи Королевой отправилась в совместное путешествие. Судя по всему, артистка с мужем и сыном задержались на Кавказе: там они познакомились с традициями региона и продефилировали в национальных костюмах.
Правда, подписчики социальных сетей не оценили семейной вылазки. Больше всего досталось сыну Наташи Королевой 20-летнему Архипу Глушко. За примерку кавказской шинели его окрестили "чучелом".
"Семья уродов", "Неприятные", "Архипка больше на девочку похож", — такие сообщения можно встретить в Сети.
Конечно, это не первый раз, когда семья Наташи Королевой попадает под горячую руку комментаторов. Так, поклонники не упускают момента напомнить артистке, что ее сын встречается с кривозубой стриптизершей. А после новостей о совместном проживании молодой пары, у многих и попросту отвисла челюсть.
Кажется, возрастная аудитория певицы не готова к таким новостям о сношавшем стриптизершу сыне Сергея Глушко. Однако, родители не вмешиваются в личную жизнь наследника. Наташа Королева считает, что быт и совместное проживание расставят все по своим местам.