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Шоу-бизнес
"Без трусов": Вцепившаяся в мужское достоинство Малышева пригласила юнцов в постель

"Без трусов": Вцепившаяся в мужское достоинство Малышева пригласила юнцов в постель

Елена Малышева удивила народ.
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Выпуски шоу "Жить здорово" нередко горячо обсуждаются общественностью. Что уж говорить, некоторые советы, озвученные в программе Елены Малышевой, всплывают даже спустя время.

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 Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

Так, сегодня в СМИ появились детали одного из прошлогодних выпусков. Телеведущая вместе со своими коллегами подняла тему выбора мужских трусов. В эфире показали целое разнообразии нижнего белья, а ведущие признали, что предмет личной гигиены превратился в настоящее мужское достоинство, ведь выбор теперь напрямую зависит от вкусовых предпочтений.

К примеру, как сказала телемедик, кому-то из мужчин хочется "попкой вильнуть", поэтому они покупают танги. В это самое достоинство руками вцепилась Елена Малышева: она схватила боксеры. Внимание к этой модели она привлекла не случайно. В студии появилась толпа полуголых юнцов, прикрывших свои интимные места разными трусами. Эксперты в эфире объяснили, что от выбора белья зависит активность сперматозоидов. Причем самыми безопасными в этом плане являются "семейники".

А еще, по словам теледоктора Германа Гандельмана, мужчинам полезно на ночь снимать белье. Так что, звезда "Жить здорово" своим очередным интересным выпуском шоу пригласила юнцов в постель, предварительно раздевшись догола.

"Спать без трусов – это правильно!", – такой лозунг прозвучал в эфире программы Елены Малышевой.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Елена Малышева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 ноября 2022, 15:11 Источник: Жить здорово! ✓ Надежный источник
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