Арина Шарапова объяснила отсутствие "Пусть говорят" и других скандальных ток-шок на телеэкране

В Москве состоялась премьера третьего сезона популярного российского сериала "Тест на беременность". Главные роли в этом проекте KION исполнили Светлана Иванова, Евгений Пронин и Кристина Орбакайте. Среди гостей, первыми оценившими картину, была и телеведущая Арина Шарапова.



С июля 2007 года по сентябрь 2010 года Арина Шарапова была соведущей телепередачи "Модный приговор" на Первом канале. Но в конце февраля из-за политической ситуации эта и другие популярные программы исчезли из сетки. Корреспондент "Дни.ру" спросил Шарапову о том, когда же в эфир вернутся ток-шоу и развлекательные передачи вообще.

"Для каждой аудитории – своя программа, – говорит ведущая. – И нет такой передачи, которая могла бы сейчас всех объединить. А еще каждой передаче – свое время. Если сейчас нет по вечерам "Пусть говорят", значит, она и не нужна – у аудитории пока другие запросы и интересы. Но она появится – вернется в эфир позже".



Арина Шарапова работает не только телеведущей, но и преподавателем. В марте 2014 года она даже основала собственную школу "Артемидаобразование" и является ее президентом и руководителем. "Я часто спрашиваю студентов о том, почему они перестали смотреть телевизор, чего им там не хватает, – говорит Арина Аяновна. – А они мне отвечают, что, мол, с удовольствием смотрят передачу "Беременна в 16" (реалити канала "Ю" о молодых мамах – Прим. ред.). Оказывается, чтобы подтянуть к смотрению молодежь, надо показывать с утра до вечера передачи подобного рода. Им интересно смотреть такие скабрезные штучки.