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Шоу-бизнес
"Великий человек": партнер Шатунова по сцене растоптал его прах и плюнул

"Великий человек": партнер Шатунова по сцене растоптал его прах и плюнул

Бывший коллега Юрия Шатунова Андрей Гуров показал свое истинное отношение к ушедшему артисту.
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Скоропостижный уход солиста музыкальной группы "Ласковый май" Юрия Шатунова вскрыл давние конфликты и проблемы легендарного коллектива. Так пролился свет на непростые отношения продюсера Андрея Разина с семьей артиста и другими участниками группы.

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Андрей Александрович Разин продюсер, певец, политик

Недавно Разин буквально ошарашил поклонников группы новостью: все видео, песни, фотографии Юрия Шатунова и группы будут удалены из открытого доступа. Для использования материалов потребуется разрешение от правообладателей.

Такая политика стала полным шоком для фанатов "Ласкового мая", заставив отвернуться от Разина. Но вот другой участник группы Андрей Гурин продолжает восхищаться продюсером коллектива. Он считает, что Разин делал все возможное для развития группы, несмотря на общественное мнение, домыслы и злые разговоры.

"Отношение к нему осталось как к великому человеку и великому продюсеру", — заявил Гуров в разговоре с Пятым каналом.

Многие поклонники посчитали такую поддержку прямым предательством Юрия Шатунова. Публично поддержав главного врага усопшего певца, Гуров тем самым, фигурально выражаясь, растоптал прах всенародно любимой легенды и плюнул в душу фанатам.

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Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 15 ноября 2022, 19:43 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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