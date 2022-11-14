"Хоть в трусах": Кравец объяснила шокирующую выходку 55-летнего Киркорова с лосинами

55-летний Филипп Киркоров в соцсетях попытался оправдаться за нашумевшее выступление в Алма-Ате в капроновом лонгсливе и лосинах поверх черных трусов. Но актриса и певица Алена Кравец убеждена: оправдываться королю российской эстрады не нужно.



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