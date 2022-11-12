"Боже": молодая жена упала в ноги оскандалившемуся Прилучному

Молодая жена Павла Прилучного в очередной раз прилюдно показала свои чувства.

Весь август текущего года новостные заголовки пестрели информацией о свадьбе звезды "Мажора" Павла Прилучного и молодой актрисы армянского происхождения Зепюр Брутян. Стремительный роман, поначалу названный пиар-ходом, неожиданно для всех привел к роскошной свадьбе и венчанию. Новые фотографии торжества продолжают появляться в социальных сетях даже через три месяца.

Молодые супруги не стесняются публично признаваться в чувствах. Вот и на днях жена Павла Прилучного, фигурально выражаясь, упала в ноги любимому мужу в социальных сетях. Она сняла на видео момент, когда мужчина давал интервью журналистам на презентации второго сезона сериала "Игра на выживание".

"Боже мой, какое обаяние", — трогательно подписала видео Зепюр Брутян. Поклонники поддержали актрису, добавив, что ей очень повезло с таким харизматичным супругом.

Однако, нашлись и те подписчики, кто припомнил недавний скандал с участием Павла Прилучного. Напомним, что на всплеске эмоций он набросился на журналиста известного телеканала, который скрытно снимал мужчину во время разговора с таксистом. Поклонники сделали вывод: темперамент актера имеет две стороны: харизматичная брутальность и неконтролируемая агрессия.