"Сами дохлые": негодующий Тарзан прилюдно унизил фанатов-мужчин

Поддерживать тело в форме и выглядеть моложе помогают регулярные тренировки и правильное питание. Об этом муж Наташи Королевой стриптизер и актер Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, поговорил с ведущими шоу "Женский форум". Кроме этого, мужчина прилюдно обсудил поведение своих поклонниц и поклонников.
По мнению 52-летнего подкаченного мужа Наташи Королевой, зависть со стороны фанатов — неправильное явление. Тарзан считает, что энергию для восхищения чужими людьми лучше потратить на собственное самосовершенствование: встать с дивана и начать заниматься. Он негодующе добавляет, что только через усилие можно стать лучше.
"Сидят и говорят "вот козлы", а сами дохлые", — унизил фанатов-мужчин Сергей Глушко. Возлюбленный Королевой с досадой дал совет парням: "Идите в зал и заработайте себе широкую грудь… Хотите кудри, как у меня — наденьте парик".
Наташа Королева и Тарзан вместе уже 19 лет. Возможно, все эти годы Сергей Глушко стремился привить Наташе полезные привычки. Удивительно, но супруга артиста совершенно не ревнует его к работе, а наоборот, только поддерживает развитие шоу Тарзана.