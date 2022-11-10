Жизнь потеряла смысл: Болезненно усохший из-за жутких мучений Крид ушел в другой мир

Поклонники переживали за состояние Егора Крида.

В последнее время внешность известного музыканта сильно изменилась: артист экстремально исхудал, стал казаться истощенным, буквально усох, а его худоба выглядит болезненной. Неудивительно, что преображение Егора Крида вызвало волнение у поклонников.

Недавно рэпер решил рассказать своим фанатам всю правду о здоровье. Как оказалось, долгое время его преследовали психологические проблемы, из-за которых он набрал лишние килограммы. Находясь в Дубае, его вес перевалил за 85 килограммов – и это, по его признанию, не норма, ведь он никогда в жизни так не весил.

Егор Крид просто-напросто перестал следить за собой – и все это из-за "токсичных отношений", в которых он тогда пребывал, правда, не уточнил, с кем именно. Тогда его жутко мучили депрессия, бессонница, панические атаки. Но самое страшное – это то, что он не понимал цель своего существования. "Когда ты не видишь смысла в этой жизни…" – откровенно сказал музыкант. И именно это состояние стало толчком к дальнейшим изменениям.

Знаменитый блондин присмотрелся к своему отражению в зеркале и понял, что нужно что-то менять, вот и принялся худеть.

"Чувак, так больше нельзя. Надо начать себя чуть-чуть любить, нужно начать себя уважать, нужно начать над собой работать", – сказал себе тогда артист.

Егор Крид добавил, что своим похудением он буквально ушел в другой мир – мир, который ведет его к долгой, здоровой и счастливой жизни.