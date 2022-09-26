"Превратилась в шоу": ущемленный Крид публично оплевал Ивлееву

Блогерша Настя Ивлеева и певец Егор Крид показали поклонникам свои настоящие чувства.

На днях между двумя артистами — блогершей и ведущей Настей Ивлеевой и музыкантом Егором Кридом — произошел конфликт. В своих социальных сетях они повздорили из-за несостоявшегося несколько лет назад интервью.

Когда-то Настя Ивлеева пригласила Егора к себе на ютуб-шоу. Сначала артист согласился, но поставил условие: команде Ивлеевой для контента нужно было найти первую девушку Егора — Катю. По словам Насти, они действительно ее нашли, но музыкант все равно отказался.

"Когда после проделанной работы, челик кидает тебя на игнор, потому как он не ходит на интервью ….Ну ок бро, мы все понимаем", — поделилась эмоциями Настя Ивлеева (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. ред.)

Ущемленный нелестным комментарием Крид не оставил выпад в свою сторону незамеченным. Бывший артист лейбла Black Star заявил, что всегда поддерживал девушку, даже когда в ее блоге было всего 15 тысяч подписчиков.

"Как же это мелко с твоей стороны. Жаль, что твоя реальная жизнь превратилась в шоу", — написал артист в своем микроблоге. Но на этом Егор Крид не остановился и буквально оплевал Настю Ивлееву на свою публику: "Че с тобой стало… какую-то х*** про стримеров и тик-токеров высираешь лол 😂 лучше закинь нюдсы в свой тг, про которые спамят у тебя в комментах вместо всего этого".

Егор Крид не первый заметил, что Настя Ивлеева сильно изменилась. Об этом говорил и бывший муж звезды — музыкант Элджей.