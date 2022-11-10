"Должен быть на своем месте": Надоевшего всем старика Харламова выкинули на помойку

На днях поклонники Comedy Club, включив любимую программу, оказались удивлены – кто-то приятно, а кто-то не очень. На месте бессменного ведущего рядом с Павлом Волей оказался комик Андрей Бебуришвили. Как оказалось, Гарик Харламов решил покинуть проект, в котором проработал много лет.
Замена "бульдога" вызвала неоднозначную реакцию у публики и, конечно, нашлись фанаты, которые по-настоящему негодуют, а потому в адрес нового ведущего посыпались гневные комментарии с обвинениями в том, что молодой юморист "подсидел" экс-супруга Кристины Асмус. В итоге Андрею Бебуришвили пришлось оправдываться перед зрителями в своих социальных сетях.
В микроблоге он обратился к россиянам, отметив, что в отличии от них не переживает от переменах в Comedy Club, а также призвал не смешивать работу и личную жизнь. "И я никого не подсиживал, мы с Гариком хорошие друзья", – цитирует нового ведущего РИА ФАН. В комментариях моментально разгорелись горячие споры, при этом многие пользователи признали, что комику не зачем оправдываться, ведь с новой работой он отлично справляется.
Вместе с тем публика отметила, что давно надо было заменить шоумена, ведь он уже изжил себя, многим надоел, да и вообще староват для шоу. В конце концов некоторые пользователи, условно говоря, выкинули экс-ведущего на помойку.
"Харла пережиток, он совковая эстрада, в гарбич его! Засиделся дед", – написали пользователи под постом про уход Гарика Харламова.