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Шоу-бизнес
"Должен быть на своем месте": Надоевшего всем старика Харламова выкинули на помойку

"Должен быть на своем месте": Надоевшего всем старика Харламова выкинули на помойку

Недавно стало известно об изменениях в жизни Гарика Харламова.
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На днях поклонники Comedy Club, включив любимую программу, оказались удивлены – кто-то приятно, а кто-то не очень. На месте бессменного ведущего рядом с Павлом Волей оказался комик Андрей Бебуришвили. Как оказалось, Гарик Харламов решил покинуть проект, в котором проработал много лет.

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 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

Замена "бульдога" вызвала неоднозначную реакцию у публики и, конечно, нашлись фанаты, которые по-настоящему негодуют, а потому в адрес нового ведущего посыпались гневные комментарии с обвинениями в том, что молодой юморист "подсидел" экс-супруга Кристины Асмус. В итоге Андрею Бебуришвили пришлось оправдываться перед зрителями в своих социальных сетях.

В микроблоге он обратился к россиянам, отметив, что в отличии от них не переживает от переменах в Comedy Club, а также призвал не смешивать работу и личную жизнь. "И я никого не подсиживал, мы с Гариком хорошие друзья", – цитирует нового ведущего РИА ФАН. В комментариях моментально разгорелись горячие споры, при этом многие пользователи признали, что комику не зачем оправдываться, ведь с новой работой он отлично справляется.

Вместе с тем публика отметила, что давно надо было заменить шоумена, ведь он уже изжил себя, многим надоел, да и вообще староват для шоу. В конце концов некоторые пользователи, условно говоря, выкинули экс-ведущего на помойку.

"Харла пережиток, он совковая эстрада, в гарбич его! Засиделся дед", – написали пользователи под постом про уход Гарика Харламова.

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Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 10 ноября 2022, 09:25 Источник: Соцсети • Требует проверки
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