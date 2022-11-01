Продюсер "Ласкового мая" Разин стирает память о Шатунове: Запрещено!

В июне этого года не стало Юрия Шатунова — солиста легендарной группы "Ласковый май". Причиной ухода медики назвали обширный инфаркт 48-летнего мужчины. После проведенной проверки Следственный комитет пришел к выводу, что никаких сторонних факторов смерти нет.
Поклонники начали строить свои версии происходящего. Многие поспешили заявить, во всем виноват продюсер группы Андрей Разин. По слухам, именно из-за разбирательств на авторские права и патенты здоровье Юрия Шатунова сильно ухудшилось.
Теперь же, после ухода солиста, Андрей Разин потихоньку стирает память об артисте из социальных сетей, радиостанций и др. В видеообращении к зрителям продюсер заявил, что через два-три месяца весь контент, посвященный группе "Ласковый май" и Юрию Шатунову будет удален из Сети, а любое несогласованное мероприятие — немедленно заблокировано.
"Исполнение песен "Ласкового мая" запрещено! Все песни, которые исполняются группой, будут заблокированы во всех социальных сетях", — говорит Разин.
Единственный источников информации о Юрии станет собственный ютуб-канал Андрея Разина. Продюсер спешит заверить, что при специальном запросе отдельные площадки смогут получить права на фотографии и видео с артистом, но свободное использование творчества — недопустимо.