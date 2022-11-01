Потеря ребенка, разрыв с Куценко и Древновым, сын от тайного любовника: личная жизнь Марии Порошиной

Сегодня, 1 ноября, Мария Порошина отмечает день рождения. Ей исполняется 49 лет.

Мария Порошина – одна из самых известных и востребованных актрис в стране. Она завоевала признание и любовь зрителей еще в начале нулевых, когда исполнила роль Ольги Громовой в сериале "Всегда говори "всегда"", а сегодня буквально не сходит с экранов. Увы, в личной жизни артистке повезло куда меньше, чем в карьере. Мария пережила потерю ребенка и два непростых расставания, а теперь одна растит пятерых детей.

Мария Порошина выросла в семье артистов и с ранних лет была погружена в творчество. Окончив школу, она приняла решение связать жизнь именно с актерской профессией и стала студенткой Школы-студии МХАТ. Однако учеба продлилась недолго. Через два года девушку отчислил строгий ректор Олег Табаков. К счастью, Порошина не опустила руки и получила заветный диплом, но уже в Щукинском училище.

Вскоре после окончания учебы Мария начала активно играть в кино. В отличие от многих коллег по цеху, ей не пришлось долго ждать славы. Уже в начале нулевых актриса снялась в популярных сериалах "Бригада" и "Всегда говори "всегда"" и влюбила в себя зрителей.

Кажется, что у такой знаменитой и яркой артистки просто не может не сложиться личная жизнь. Однако Порошиной пришлось преодолеть немало испытаний. В студенческие годы звезда состояла в отношениях с коллегой по цеху Гошей Куценко. А в 1996 году родила от него дочь Полину. Но далеко не все знают, что до этого пара пережила страшную трагедию.

До появления на свет наследницы Мария потеряла ребенка на раннем сроке беременности. Оправиться от горя знаменитости помог любимый мужчина. Однако вскоре после рождения дочки Куценко признался Порошиной в измене, и союз распался. К счастью, актерам удалось сохранить очень теплые отношения.

Вторым избранником звезды стал актер Илья Древнов. Влюбленные поженились, стали родителями трех дочерей и прожили вместе 17 лет. А затем брак, который многим казался идеальным, распался. Ходили слухи, якобы Мария устала тянуть на себе всю семью и терпеть выходки мужа.

Через несколько месяцев после громкой новости о разводе грянула еще одна. В начале 2019-го у актрисы родился пятый ребенок – сын Андрей. Многие думали, что отцом отпрыска является Древнов, к тому же, его имя оказалось вписано в свидетельство о рождении. Однако Илья оспорил свое отцовство, а Мария так и не раскрыла имя второго родителя. Поговаривают, что артистка родила сына от тайного влиятельного любовника.

Сейчас Мария Порошина растит пятерых детей одна. Впрочем, это не мешает ей активно работать и заниматься карьерой. Тем не менее знаменитость не скрывает, что ей не хватает рядом сильного мужского плеча.