"Таню люблю": поцелуи дочери Порошиной с девушкой всполошили Сеть

Как только дочь пошла по стопам Марии Порошиной и Гоши Куценко, внимания к ней стало больше. 26-летней актрисе рукоплещет зал, а в интернете армия поклонников следит за ее публикациями. Пока Полина не попадала ни в какие скандалы и не делала ничего провокационного, однако некоторым показалось, что недавно девушка все-таки сделала что-то из ряда вон выходящее.
Дочь Порошиной опубликовала кадр, на котором целует свою подругу нежно в щеку. Очевидно лишь то, что это проявление дружеской любви. Полина так и написала: "Таню люблю просто". Но некоторым в Сети показалось, что это означает нечто большее. "Неужели внуков Маше не видать", – цитирует безымянного интернет-пользователя "Экспресс-газета".
Издание намекает на то, что поцелуи дочери Порошиной с девушкой буквально всполошили пользователей соцсетей, приводя в доказательство еще несколько похожих комментариев. "С парнями надо целоваться, а не с девахами", "О, модная нынче тенденция", – пишут в интернете.
Все это, кажется, не более, чем вздор, если вспомнить о том, что наследница Марии Порошиной и Гоши Куценко встречается неким мужчиной, который является коллегой по цеху. По крайней мере, так пишут СМИ.