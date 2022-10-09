"Мечтает умереть": Утративший зрение 92-летний Краско готовится к смерти в окопе

Удары судьбы не раз пытались сломить пожилого актера, но он стойко выдержал все испытания. Даже смерть любимого сына не сбила мужчину с пути. Иван Краско дожил до 92-летия, но здоровье сильно его подвело. Звезде рекомендуют лечение за границей, но на него элементарно не хватает денег.
Артист почти полностью утратил зрение, а врачи разводят руками. В таком состоянии знаменитости противопоказана работа, провоцирующая напряжение глаз, но театральный деятель не готов отказаться от службы в театре.
Пока Иван Краско доживает свой век с тревогой в душе, рассматривая разные варианты развития событий. Он не исключает, что его отправят служить в рамках мобилизации, несмотря на почтенный возраст. Актер дал понять, что морально готовится к смерти в окопе, но все-таки желал бы уйти из жизни иначе.
"Ребята, ой, не знаю, может, и меня призовут... Но каждый артист мечтает умереть не в окопе, а на сцене, поэтому я лучше еще поиграю!" — выдал журналистам пенсионер.
Иван Краско вспомнил, как в середине прошлого века дослужился до звания капитана-лейтенанта. В 1953 году он принял присягу. Вместе с заветным документом о прохождении службы ему выдали кортик.
Как писали "Дни.ру", недавно Иван Краско отметил день рождения. Празднование затянулось на все выходные. Именинник отметил, что испытал в жизни многое, но от этого не перестал ее любить.