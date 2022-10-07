Дитя порока: стало известно о близкой связи шикарной вдовы Кобзона с Борисом Моисеевым

2 октября на Троекуровском кладбище Москвы похоронили Бориса Моисеева. Среди присутствовавших на прощании была и Нелли Кобзон. Она была дружа с "дитем порока" и его уход восприняла близко к сердцу.

Когда в 2010-м Бориса Моисеева разбил первый инсульт, именно Нелли Кобзон первой пришла на помощь, оказывая и финансовую, и моральную помощь. "Я с Борисом дружу много-много лет, все про него знаю. Он живет в своей квартире, всегда накормлен. Он не один! – говорила Нелли Михайловна о сиделке у артиста. – Иосиф Давыдович, пока был жив, тоже помогал Моисееву, в частности с клиникой, куда тот попал с инсультом".

"Мы знакомы с 1980-го, – рассказывал о шикарной Нелли Кобзон певец. – И она с самого начала меня поражала: удивительно чуткая женщина, ангел-хранитель своей семьи и друзей. Нелли часто навещала меня в больнице".

"Однажды, когда я еще был в реанимации, но уже потихоньку начинал вставать с кровати, мой директор Сережа включил на телефоне песню "Петербург-Ленинград". И Нелли пригласила: "Боря, давай потанцуем?" Помогла подняться, поддержала – и так мы с ней, полуобнявшись, немного подвигались под музыку. До сих пор помню то ощущение: любимая песня, прекрасная женщина рядом и чувство, что самое страшное позади", – уверяет Боря.

У них была очень тесная и близкая дружеская связь. "Я постоянно интересуюсь им и на связи с его ребятами из балета, которые его опекают. Они говорят, что у него все хорошо", – рассказывала Нелли Кобзон еще этим летом. Интересно, что 65-летие Борис Моисеев отмечал в компании своей американской подруги Адель Тодд и вдовы Иосифа Кобзона Нелли. .

