Дело направлено в прокуратуру: беглеца Галкина* хотят лишить детей за гомосексуальность

Некогда популярный в России пародист Максим Галкин* и Народная артистка России Алла Пугачева живут вместе вот уже 20 лет, хотя официально расписались только в конце 2011 года. Супруги воспитывают двух несовершеннолетних детей, рожденных от суррогатной матери. Меж тем, в народе не утихают слухи, что шоумен является латентным геем.
Максим Галкин* уже сменил – нет, не ориентацию – пока только профессию. Из юмориста он переквалифицировался в политолога и на выступлениях в основном говорит о политических событиях в мире. Сбежавший из России пародист абсолютно не стесняется комментировать действия властей нашей страны.
Не так давно он был внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Все это время хранившая молчание Алла Пугачева очень бурно отреагировала на решение ведомства. Примадонна отечественной эстрады потребовала ее тоже записать в иноагенты. Собрав вещи, она улетела из России.
В то же время юрист Ярослав Михайлов захотел лишить Максима Галкина* наследников. Он уже направил официальный запрос в прокуратуру. Мужчина, в частности, отметил, что о нетрадиционной сексуальной ориентации шоумена регулярно пишут СМИ.
"В СМИ регулярно публикуется информация в отношении гражданина Галкина Максима Александровича [паспортные данные] о том, что 1) он является гомосексуалистом..." – говорится в обращении.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ