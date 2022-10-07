Увязшего в грязных делишках Алибасова сдали с потрохами: Не скрывал отношения к этому бизнесу

Вчера в пресс распространилась информация о том, что дела у наследника прославленного основателя группы "На-На", мягко говоря, не очень. Предприниматель угодил в судебные разбирательства, а все из-за того, что задолжал банку крупную сумму денег – более восьми миллионов рублей! Теперь сыну Бари Алибасова приходится просить о рассрочке и торможении судебного процесса.
Отпрыск скандально известного шоумена перестал вносить платежи по ипотеке за свою квартиру в Калининграде. Адвокат в свою очередь объяснил, что причиной этому послужили сложности со сдачей жилья в аренду, ведь именно с этих денег Бари Бариевич и платил за ипотеку.
Но на этом невзгоды сына Бари Алибасова не закончились. Вместе с информацией о финансовых проблемах предпринимателя обвинили в том, что он, якобы, увяз в грязных делишках, а именно – занимается производством фильмов для взрослых. Собственно, поэтому адвокату звездного наследника вновь пришлось его оправдывать. Если вкратце: все это ложь.
"Бари никогда не скрывал своего отношения к этому бизнесу", – сдал с потрохами предпринимателя Александр Бенхин, а также уточнил, что ничем таким его подзащитный не занимается, да и законодательство и нормы человеческого права не нарушает.
"Все это больше отношение к культуре имело...", – добавил адвокат сына Бари Алибасова в разговоре с Пятым каналом.