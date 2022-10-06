"Мама, я без тебя умру!": Семейные дрязги выскочившей за миллионера Топурии вывалили наружу

Кажется, солистка группы A'Studio наконец-то обрела счастье. После развода, неудачных отношений с рэпером Гуфом она выскочила замуж за миллионера Льва Деньгова. Пара живет в огромном особняке и воспитывает двоих детей: дочь от первого брака Кети Топурии Оливию и общего сына Артема.
Конечно, в семье прославленной артистки, как и в любой другой, есть свои дрязги. Причем звезда, видимо, предпочитает не скрывать их от публики и сама вывалила все детали наружу. Начались проблемы еще когда певица стала жить с новым избранником. Как оказалось, наследница никак не принимала бизнесмена: ревновала, отказывалась слушать – в общем, протестовала.
Этот период, говорит солистка известного коллектива, был очень сложным. Но, к счастью, Лев Деньгов нашел путь к сердцу девочки и завоевал ее любовь. "Она больше его слушается, чем меня", – рассказала Кети Топурия.
А в воспитании сына проблемы начались недавно. Артем пошел в первый класс, и новый этап жизни, как оказалось, дается ему нелегко. Певица призналась, что наследник никак не хочет ходить в школу.
"Он делает заявления из серии: "Мама, я умру без тебя, можно я лучше в сад?". Мне его надо и пожалеть, и объяснить, что это временно и он привыкнет", – откровенно призналась Кети Топурия.