"Привезли уже мертвым": шокирующие подробности о смерти Моисеева раскрыл его брат

Знаменитый российский певец и танцор Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября в возрасте 68 лет. Ранее музыкант перенес несколько инсультов. Он долгое время не появлялся на публике и не мог выходить на сцену. Однако рядом с тяжелобольным артистом все это время находился его друг и директор Сергей Горох.
Впрочем, некоторым родственникам певца кажется, что именно он несет ответственность за смерть Заслуженного артиста России. С обвинениями в адрес директора выступил родной брат музыканта Маркс Толкач.
Старший брат, к слову, постоянно проживает в Канаде. О смерти Бориса Моисеева он узнал только от журналистов, а позже отказался приезжать на похороны. Маркс Толкач подчеркнул, что здоровье и возраст не позволят ему прилететь в Россию. Кроме того, мужчина высказал опасения за свою жизнь из-за дележки наследства.
Именно наследства стало в трагической истории камнем преткновения. Маркс Толкач уверен, что Сергей Горох присвоил себе московскую квартиру певца. Он выразил готовность бороться за наследство брата, правда, пока только в медийном поле.
Борис Моисеев умер не у себя дома, уверен его канадский родственник. Мужчина попытался опровергнуть версию Сергея Гороха. Маркс Толкач заявил, что артиста "привезли уже мертвым" в его квартиру в Москве, а до смерти "изолировали" в другом месте.