"Моя любимая": наплевавшая на семью Орбакайте выбрала другую мать

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте в отличие от матери старается не афишировать свои общественные взгляды. Орбакайте лишь изредка выкладывает фотографии и рассказывает о разных событиях из личной жизни. Иногда певица комментирует новости и опровергает журналистские фейки.
Многие поклонники очень удивились, не застав блондинку на похоронах Бориса Моисеева. Ушедший артист считал певицу практически дочерью, и, по слухам, даже оставил ей в наследство квартиру. Наплевавшая на некровную семью Кристина просто выложила несколько фотографий с Моисеевым.
Кроме этого, в сети обсуждают и возможный отъезд звезды из России. Ее муж Михаил Земцов сейчас живет в США. Но официально Кристина Орбакайте не подтверждала эту информацию.
Также артистка не обсуждает Аллу Пугачеву, которую, по информации интернет-издания "Подмосковье сегодня", возможно, снимут с эфиров. Вместо этого Кристина Орбакайте выбрала для недавней публикации другую мать — свою классную руководительницу. Ведь, как известно, "классная" — это вторая мама.
В честь Дня учителя Орбакайте показала снимки с запавшими в душу педагогами. "Моя любимая учительница музыки Клименок Елена Борисовна", — подписала один из кадров дочь Аллы Пугачевой.