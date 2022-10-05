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Шоу-бизнес
"Моя любимая": наплевавшая на семью Орбакайте выбрала другую мать

"Моя любимая": наплевавшая на семью Орбакайте выбрала другую мать

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте редко попадает в громкие скандалы.

Продолжение: Сбежала с наследством Моисеева: Орбакайте выследили в Крыму
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Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте в отличие от матери старается не афишировать свои общественные взгляды. Орбакайте лишь изредка выкладывает фотографии и рассказывает о разных событиях из личной жизни. Иногда певица комментирует новости и опровергает журналистские фейки.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Многие поклонники очень удивились, не застав блондинку на похоронах Бориса Моисеева. Ушедший артист считал певицу практически дочерью, и, по слухам, даже оставил ей в наследство квартиру. Наплевавшая на некровную семью Кристина просто выложила несколько фотографий с Моисеевым.

Кроме этого, в сети обсуждают и возможный отъезд звезды из России. Ее муж Михаил Земцов сейчас живет в США. Но официально Кристина Орбакайте не подтверждала эту информацию.

Также артистка не обсуждает Аллу Пугачеву, которую, по информации интернет-издания "Подмосковье сегодня", возможно, снимут с эфиров. Вместо этого Кристина Орбакайте выбрала для недавней публикации другую мать — свою классную руководительницу. Ведь, как известно, "классная" — это вторая мама.

В честь Дня учителя Орбакайте показала снимки с запавшими в душу педагогами. "Моя любимая учительница музыки Клименок Елена Борисовна", — подписала один из кадров дочь Аллы Пугачевой.

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Кристина Орбакайте. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
5 октября 2022, 21:25 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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