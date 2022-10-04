Примадонны больше нет: плюнувшую в россиян Пугачеву похоронили без почестей

Свет Аллы Пугачевой согревал россиян на протяжении 57 лет – с далекого 1965-го, когда она на Всесоюзном радио записала первую песню "Робот". Пройдет время, и народ коронует ее, назовет Примадонной, будет почитать и обожать. Казалось, она своя в доску – поет про каждого из нас, близка и понятна. Люди знали имена ее мужей и любовников, увлечения детей и внуков, размер гонораров и пенсии. Теперь все это – в прошлом.

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