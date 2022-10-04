"Похожа на папу!": Разведенка Асмус показала подросшую дочь от Харламова

Кристина Асмус не часто показывает фанатам свою единственную дочь.

Роман знаменитого комика со звездой сериала "Интерны" в свое время наделал много шума. Что уж говорить, многие не верили в прочность этого союза. Но в конце концов пара поженилась, а Кристина Асмус подарила своему мужу дочь, которой дали имя Анастасия.

Однако даже наличие общего ребенка не смогло спасти брак звездных супругов. И даже пройдя через мощную проверку на прочность в виде скандальной роли актрисы в фильме "Текст", возлюбленные все же объявили о разводе. С тех пор Гарику Харламову уже приписывали романы, а вот его экс-супруга с мужчинами замечена не была.

Маленькая Настя осталась жить со своей мамой, которая умудряется совмещать съемки в проектах и воспитание дочери. В микроблоге Кристины Асмус не так часто можно увидеть фотографии или видеоролики с участием наследницы, но накануне она решила порадовать поклонников трогательным снимком.

В кадре – знаменитая блондинка с счастливой улыбкой на лице обнимает свою малышку, которая в свою очередь состроила забавную гримасу. Подписчики тут же принялись гадать, на кого же похожа подрастающая девочка. Некоторые предположили, что гены актрисы сильнее, но большинство заметило, что сходство с Гариком Харламовым все же больше.

"Как же похожа на папу! Папина дочка", – написали поклонники Кристины Асмус под новым постом.