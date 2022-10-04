Воссоединившаяся с Элджеем Ивлеева раскрыла свои чувства: Люблю его и точка!

Но их расставание обернулось для россиян еще большим шоком. Неудивительно, ведь пара выглядела счастливой, но потом внезапно для всех объявила о разводе. Поклонники таили надежду на то, что Настя Ивлеева все же сойдется с Элджеем.
В последнее время звезды стали с завидной частотой проводить время вместе. В начале сентября они случайно пересеклись в Санкт-Петербурге. Блогер опубликовала в своем аккаунте совместное фото с бывшим, после чего в светской тусовке стали шептаться о воссоединении экс-супругов. И если уж они не сошлись как пара, то уж точно воссоединились как друзья, ведь бывшие возлюбленные продолжают встречаться.
Поклонники Насти Ивлеевой, к сожалению, так пока и не дождались от нее признаний в любви к бывшему мужу, зато она раскрыла свои чувства к другому мужчине – Егору Криду, с которым у нее недавно произошла перепалка в Сети. Причиной ссоры стало то, что певец не пришел к звездной блондинке на интервью, хотя она выполнила его условие и нашла девушку, которая украла его первый поцелуй.
После публичной грызни народ стал активно наблюдать за отношениями коллег по творческому цеху, а кто-то наверняка ждал продолжения конфликта. Но его, судя по всему, не будет, ведь накануне блогер сказала, что тепло относится к музыканту.
"Люблю его и точка", – отметила в своем микроблоге Настя Ивлеева.