"Исчез": объявлена судьба вытравленного Гузеевой Нагиева

Дмитрий Нагиев пропал с радаров поклонников и бросил все телевизионные проекты.

Российский ведущий и актер Дмитрий Нагиев недавно покинул Первый канал по странным причина, якобы захотел отдохнуть. Вместо него шоу "Голос" теперь ведет Лариса Гузеева, которая раньше была лицом программы "Давай поженимся". Фанаты были шокированы такими кадровыми перестановками, ведь на деле телесваха буквально вытравила с работы бессменного ведущего музыкального шоу.

Тем временем Дмитрий Нагиев пропал не только из шоу "Голос 60+", но и с других телевизионных проектов, а также перестал выходить в соцсети. Россияне забили тревогу. Некоторые решили, что Нагиев решил уехать из страны и порвать с ней всякие связи.

Другие решили, что Дмитрий Нагиев пополнил ряды добровольцев или получил повестку из военкомата и отправился на Украину. Однако все оказалось совсем не так. Как выяснилось, Нагиев не стал увольняться из театра. А это значит, что отказавшийся от ТВ актер может продолжить строить карьеру на сцене.

В ноябре россияне смогут лично увидеть Дмитрия Нагиева и убедиться, что он жив и здоров на сцене Крокус Сити Холла в спектакле "Кыся", после чего актер отправится на гастроли в Санкт-Петербург.

"Дмитрий Нагиев исчез с радаров не окончательно", – сообщил источник из круга артиста.