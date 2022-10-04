"Трудные времена": Брошенная изменщиком Тарзаном Королева сделала важное заявление

Вокруг брака Наташи Королевой и Сергея Глушко ходит много слухов.

В одно время в массы просочилась информация, мол, муж артистки ходит налево. Более того, позже даже объявилась любовница изменщика Тарзана. Несмотря на все неурядицы, которые пришлось пережить паре, Наташа Королева, судя по всему, решила простить неверного супруга, ведь возлюбленные до сих пор вместе.

Но иногда они все же расстаются. На днях певица отправилась в Петербург, чтобы дать концерт. По традиции она заселилась в одной из гостиниц, где ее обычно встречают со всем почестями. Как оказалось, там ждали и ее супруга, ведь на кровати буквами было выложено название выставки стриптизера, который, напомним, внезапно решил стать художником.

Однако, как призналась сама Наташа Королева, Тарзан бросил ее и в последний момент решил не ехать в город на Неве.

"Тебя "Гельвеция" тоже ждала, но ты не доехал", – отметила в опубликованном ролике знаменитая брюнетка.

Впрочем отсутсвие мужа не помешало певице хорошо провести время: она выступила для своих фанатов, а перед началом концерта сделала важное заявление. Как известно, многие российские звезды стали отменять свои выступления, объясняя это тем, что сейчас не время для веселья. А супруга Сергея Глушко решила последовать примеру Лолиты, которая заявила, что нужно продолжать радовать зрителей.

"Наверное, в очень трудные времена необходимо вот так встречаться, давать вот такие прекрасные большие концерты, вспоминать лучшие песни, петь вместе, танцевать..." – обратилась к зрителям Наташа Королева.