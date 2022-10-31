Больше нет: страшная болезнь уничтожила 54-летнего Агутина

О серьезном недуге Леонида Агутина стало известно давно.

Еще в начале нулевых сладкоголосый музыкант ошарашил своих поклонников новостью: он страдает от страшной болезни, которая могла бы легко поставить крест на его эстрадной карьере. Леонид Агутин тогда сознался, что жить полноценно ему мешает агорафобия – боязнь толпы.

Ряд изданий писали, что артист, якобы, пытался помочь себе, принимая антидепрессанты, однако они превращали его в овощ. Тогда певец сконцентрировался на спорте, что, мол, и помогло ему. Болезнь действительно страшная, если речь идет о медийном человеке.

Именно поэтому врач-психиатр Алексей Казанцев не верит в правдоподобность истории про агорафобию у Леонида Агутина, который, к слову, выступает в многолюдных местах, как будто той самой болезни у него больше нет.

"Если бы у него действительно было такое заболевание, сложно было бы выходить на сцену", – отметил медик.

Спорта для излечения недостаточно. В случае агорафобии необходима плотная работа с психотерапевтом. По словам Алексея Казанцева, артист вполне мог придумать историю – это распространенная практика в мире шоубизнеса для привлечения внимания к себе.

Сейчас возможный обман артиста из прошлого всплыл наружу, а страшная болезнь, условно говоря, его уничтожила. Ведь, если он все же соврал, то явно подмочил свою репутацию в глазах поклонников.

Стоит отметить, что нахождение в многолюдных местах сегодня может приводить не только к моральным травмам, на которые когда-то жаловался Леонид Агутин: телеканал "360" рассказал, как в Подмосковье в час-пик контролер подрался с пассажиром.

