"Как не плакать": Подлый изменщик Агутин ушел от Варум после 22 лет брака

Вокруг отношений Леонида Агутина с женой ходило много слухов.

Знаменитые супруги в браке уже 22 года – весьма солидный срок по ракам мира шоу-бизнеса. В этих отношениях было многое, и даже измены сладкоголосого музыканта. Помнится, как в одно время в прессе появились новости о том, что Леонида Агутина поймали за поцелуями с дамой, пока его благоверная спокойно спала в номере.

Звездная пара тогда оказалась на грани развода, а певец раскаивался в содеянном. Благо этот союз не распался, и все благодаря мудрости Анжелики Варум, которая смогла простить подлого изменщика. Вот только слухи о походах налево в отношении артиста не прекращаются и до сих пор – вот такой вот отголосок из прошлого.

В последнее время подобные разговоры вновь обострились из-за пропавшей из социальных сетей знаменитой блондинки. Поклонники стали подозревать, что в ее личной жизни что-то не так, вот она и не выходит на связь. На днях Леонид Агутин и Анжелика Варум наконец-то поставили точку в постоянных сплетнях о крахе семьи.

Музыкальное семейство появилось вместе на одном из концертов, где исполнило любимую многими песню "Как не думать о тебе".

"Как не плакать о тебе. Нет благодарных слез", – пропели в один голос супруги, растрогав фанатов.

Правда, возлюбленные стояли довольно далеко друг от друга: певец почему-то ушел на расстояние от своей жены. Но даже этот факт не помешал донести до публики, что все в браке Леонида и Анжелики Варум хорошо.