Показавший ребенка после роддома счастливый папаша Ягудин принимает поздравления: Растите здоровыми!

Алексей Ягудин поделился с поклонниками радостью.

Прославленный фигурист – дважды отец, который умело совмещает свою звездную карьеру и воспитание отпрысков. Что уж говорить, спортсмен души не чает в дочерях, рожденных от Татьяны Тотьмяниной. А накануне Алексей Ягудин поделился с поклонниками радостным событием, произошедшим в его семье.

Дело в том, что младшая наследница звезды Мишель отметила свой день рождения: девочке исполнилось семь лет! Собственно, эту новость чета решила разделить с фанатами, разместив в микроблоге трогательное видео – набор кадров из разных периодов жизни дочери. На одном из них она еще совсем крохотная: оба родители держат малышку на руках спустя, судя по всему, совсем небольшое время после роддом.

"Звезда родилась", – подписал ролик Алексей Ягудин. Народ не смог не отметить в комментариях, каким счастливым папашей выглядит фигурист. И, конечно, спортсмен принял поздравления от толпы поклонников. Чего только не пожелали подписчики Мишель! Но самое главное – это ее самочувствие.

"Растите красивыми и здоровыми! Счастливый! Таких девчонок красивых ни у кого нет! Береги! Люби", – обратились к звезде пользователи.

К слову, рождение Мишель обернулось для родителей чередой непростых событий. Дело в том, что малышка появилась на свет раньше срока. Более того, длительное время было не ясно, выживет ли девочка. К счастью, для Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной эта ситуация разрешилась хорошо, и наследница справилась!