"Повел себя достойно": новые подробности уголовного дела Витаса

На днях в караоке-баре "Дуэтс" в Москве произошел конфликт между артистом Витасом (Виталием Грачевым, наст. имя артиста. — Прим. ред.) и сотрудником Министерства труда РФ Султаном Джандиговым. Драка закончилась травмой чиновника — у него повреждены слизистые глаз.
Против Витаса заведено уголовное дело, однако вскрылись новые подробности следствия. Звездный адвокат Сергей Жорин в разговоре с Пятым каналом заявил, что артист заступился за свою жену. Уже допрошены свидетели, которые сообщили подробности инцидента.
"Витас повел себя достойно! Нарушил ли он при этом закон — решит суд", — сообщает адвокат.
Кроме этого, эксперт подтвердил, что уголовное дело действительно возбуждено по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". В то же время юрист не понимает, зачем чиновник предал инцидент огласке. Если версия про супругу действительно справедлива, значит мужчина сам начал потасовку. Очевидно, что, если дело решится в пользу Витаса, репутация чиновника будет сильно испорчена.
Напомним, что это не первый случай публичной драки с участием Витаса. Ранее мужчине удавалось отделаться небольшими штрафами.