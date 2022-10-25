Данко влепил Витасу оплеуху после грязного скандала с чиновником в ночном клубе

На днях в московском караоке-баре на Садовой-Кудринской произошел крупный скандал, в который попал певец Витас. Звезда угодила в разборки с чиновником Минтруда, которые закончились потасовкой.
Витас брызнул из газового баллончика в лицо 38-летнему сотруднику Султану Джандигову из-за того, что певцу не понравилось его поведение. Коллега Витаса певец Данко прокомментировал неприятный инцидент и дал артисту дельный совет. Он не стал критиковать и осуждать Витаса, сообщает Пятый канал.
Что же касается оппонента Витаса, то ему досталось от Данко больше. Артист обрушился на чиновника с гневной отповедью и предложил ему альтернативную деятельность. Данко заявил, что тот занят совсем не тем, чем подобает министерскому сотруднику.
"Если у вас в крови огонь играет, то, я думаю, вам нужно поехать туда и выплескивать на передовой свои эмоции. Витасу 42 года и, мне кажется, он вполне подошел бы для мобилизации. А что касается чиновников, то им надо поменьше ходить с телками по караоке и бухать, а побольше заботиться о людях и их благосостоянии", – отметил Данко.
После потасовки в клубе у чиновника диагностировали химический ожог первой степени, после чего он написал заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.