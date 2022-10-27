"Есть откровенные идиоты": влипшему в уголовку Витасу влепили жирное клеймо

После скандала в столичном караоке-клубе в отношении певца Витаса возбудили уголовное дело. Артист распылил баллончик в лицо чиновника после ссоры.
Музыкальный критик Сергей Соседов не исключает, что Витас мог стать жертвой обстоятельств, так как в подобных заведениях периодически встречаются неадекватные люди. Возможно, певцу Витасу просто не повезло, сообщает Пятый канал. Однако ему уже плепили жирное клеймо.
"Я не знаю, кто здесь виноват. А может виноват посетитель. Посетители бывают разные. Давайте не будем думать, что посетители все идеальные, а вот известный человек... Бывает много разных идиотов, да бывают прекрасные посетители, но есть и идиоты, откровенные идиоты", – отметил Соседов.
При этом Сергей Соседов отметил, что Витас должен сам отвечать за свои действия, а правоохранительные органы должны разобраться в случившемся.
Напомним, скандал с участием певца Витаса произошел в московском караоке-клубе, где певец повздорил с чиновником Минтруда. После перепалки артист прыснул оппоненту в лицо баллончиком, что привело к неутешительным последствиям.
Пострадавший обратился в больницу, где ему диагностировали ожоги глаз, после чего он написал заявление в полицию. Теперь Витас разбирается с проблемами, так как в отношении артиста возбудили уголовное дело.