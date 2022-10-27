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27 октября
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Шоу-бизнес
"Есть откровенные идиоты": влипшему в уголовку Витасу влепили жирное клеймо

"Есть откровенные идиоты": влипшему в уголовку Витасу влепили жирное клеймо

На дня певец Витас стал фигурантом громкого скандала, после чего артисту грозит уголовное дело.
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После скандала в столичном караоке-клубе в отношении певца Витаса возбудили уголовное дело. Артист распылил баллончик в лицо чиновника после ссоры.

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Виталий Владасович Витас (Грачев) Певец

Музыкальный критик Сергей Соседов не исключает, что Витас мог стать жертвой обстоятельств, так как в подобных заведениях периодически встречаются неадекватные люди. Возможно, певцу Витасу просто не повезло, сообщает Пятый канал. Однако ему уже плепили жирное клеймо.

"Я не знаю, кто здесь виноват. А может виноват посетитель. Посетители бывают разные. Давайте не будем думать, что посетители все идеальные, а вот известный человек... Бывает много разных идиотов, да бывают прекрасные посетители, но есть и идиоты, откровенные идиоты", – отметил Соседов.

При этом Сергей Соседов отметил, что Витас должен сам отвечать за свои действия, а правоохранительные органы должны разобраться в случившемся.

Напомним, скандал с участием певца Витаса произошел в московском караоке-клубе, где певец повздорил с чиновником Минтруда. После перепалки артист прыснул оппоненту в лицо баллончиком, что привело к неутешительным последствиям.

Пострадавший обратился в больницу, где ему диагностировали ожоги глаз, после чего он написал заявление в полицию. Теперь Витас разбирается с проблемами, так как в отношении артиста возбудили уголовное дело.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Витас. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 27 октября 2022, 16:40 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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