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Шоу-бизнес
"Перееду окончательно": Орбакайте спешно сбежала к удравшей из дома Пугачевой

"Перееду окончательно": Орбакайте спешно сбежала к удравшей из дома Пугачевой

Алла Пугачева частенько покидает родные края.

Продолжение: Замков вам тут не будет: 73-летней Пугачевой в Израиле власти выделили комнатушку в доме престарелых
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Быть ребенком знаменитых родителей не просто – лучше всех об этом знает Кристина Орбакайте, мать которой была на пике популярности, когда она еще ходила в школу. Будущую звезду караулили у дома, в нее тыкали пальцем другие дети, а родная мама из-за плотного графика отреклась от родительских обязанностей. По рассказам знаменитой блондинки, Алла Пугачева, постоянно удирая из дома, в итоге отдала ее на воспитание бабушке.

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Алла Борисовна Пугачева певица

 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Сама Примадонна жила в шикарной квартире на Тверской, а Кристина Орбакайте – в районе у родственников, где ходила в школу. В общем, так было удобно для всех, в том числе и для маленькой будущей певицы, которая создала свой жизненный план – в нем переезд к матери был запланирован после окончания школы.

Когда она стала взрослее и смогла самостоятельно передвигаться по городу, то навещать знаменитую родственницу стала чаще. В одном из интервью Кристина Орбакайте вспоминала, как сбегала к Алле Пугачевой и в выходные, и в каникулы. И даже приводила туда друзей, с которыми весело проводила время.

"Потихонечку, в общем, обживала новые хоромы, понимая, что когда-нибудь в них перееду окончательно", – вспоминала известная блондинка.

Сейчас же мать и дочь очевидно видятся не часто, ведь, напомним, Примадонна уехала в Израиль, а Кристина Орбакайте осталась в Москве, где продолжает активно работать. Например, по данным ОСН, в скором времени с участием дочери Аллы Пугачевой выйдет новый фильм.

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Алла Пугачева и Кристина Орбакайте. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 октября 2022, 09:42 Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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