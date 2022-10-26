"Сияют неземным светом": брошенная предателем Галкиным* Пугачева нашла утешение в ласках молоденькой

Несколько недель назад в Израиле состоялся концерт певицы Земфиры в рамках гастрольного тура. Выступление стало центром объединения эмигрировавших из России граждан. Среди толпы фанатов была замечена и Алла Пугачева. Многие задаются вопросом, почему же она решила прийти на концерт женщины, ранее нередко ее критиковавшей.
Брошенная в одиночестве в Израиле Максимом Галкиным*, или предателем страны, как его иногда называют, Алла Пугачева в основном занимается детьми и бытом. Да и светской жизни в Израиле не так много, особенно по сравнению с Москвой.
Журналист Отар Кушанашвили выразил свое мнение, почему же Пугачева пришла послушать Земфиру. По его словам, так сыграли сложившиеся обстоятельства. Отар уверен, никакой дружбы между женщинами нет, а обмен любезностями — это не более, чем солидарность.
"Обе, как бы не создавали видимость, что сияют неземным светом, по слову классика, пребывают в "артикулированном экзистенциональном кризисе", — заявляет Кушанашвили.
Однако, судя по счастливому лицу на фотографиях, Алла Пугачева буквально нашла утешение в ласках "молоденькой", по сравнению с ней, певицей Земфирой. Скорее всего, артистке непросто жить в другой стране на старости лет, поэтому любая поддержка становится ценной и необходимой.
* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.