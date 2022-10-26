"Пора и честь знать": богатый муж выдвинул ультиматум Аните Цой

Анита Цой славится своими масштабными дорогими шоу. Декорации, костюмы, свет, звук – у нее все всегда на высшем уровне. Каждая программа становится сенсацией и примером для коллег. Но постановка любого такого концерта – дело весьма затратное. Как признается певица, без помощи мужа было бы трудно справиться. Но теперь он выдвинул талантливой жене ультиматум. Подробности Народная артистка России сообщила в эксклюзивном интервью "Дни.ру".

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