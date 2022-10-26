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Шоу-бизнес
"По-другому нельзя": переживающий Олег Газманов сообщил сыну Родиону о разводе

"По-другому нельзя": переживающий Олег Газманов сообщил сыну Родиону о разводе

С Ириной Газмановой, своей первой женой, певец Олег Газманов состоял в браке с 1975 по 1997 годы. От тех отношений в 1981-м на свет появился Родион Газманов. Позже он расскажет, что развод знаменитого отца принял болезненно. Впрочем, сам Олег Михайлович это отрицает.
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"Сын кокетничает, когда говорит, что тяжело переживал мой развод, – уверяет Газманов-старший. – Когда это случилось, то переживал и волновался, скорее, я, чем он".

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 Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

Родион Газманов в ту пору был еще подростком. И отец попытался с ним по-мужски поговорить, обсудить эту сложную ситуацию. "Я сказал ему, что так получилось в нашей жизни и по-другому нельзя", – вспоминает Олег Газманов.

Но выйти из кризиса помогла случайность. "У меня тогда был один из первых в стране персональных компьютеров "Макинтош" (линейка производства корпорации Apple – Прим. ред.) , – говорит музыкант. – А там на дисках были разные игры, включая "Тетрис". И первое, что спросил у меня Родион, останется ли "Макинтош", когда я разведусь с его мамой. Я пообещал, что он никуда не денется, и сын успокоился, у него отлегло".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

В том же 1997 году Олег Газманов стал жить с Мариной Муравьевой – экономистом, выпускницей Воронежского госуниверситета и бывшей женой вице-президента и главного бухгалтера скандально известной финансовой пирамиды "МММ" Вячеслава Мавроди. В 2003 году они узаконили отношения.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 26 октября 2022, 10:40 Источник: Дни.ру
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